Amores, intrigas e rompimentos: a novela PSL; ouça edição do podcast ‘Estadão Notícias’

Em meio a discussão de projetos vitais para o futuro do País, o partido do presidente Jair Bolsonaro, o PSL, parece não ter despertado para o essencial: fazer política com algum nível de coesão. É bem verdade que a sigla, como muitas no Brasil, não possui tradição programática, além de uma base social dispersa. A bancada na Câmara é expressiva, mas não atua em bloco. Tampouco articula com qualidade. O que sobra são discussões ofensivas públicas, falta de estratégia e a incrível capacidade de, em alguns momentos, ser mais oposição a Bolsonaro do que a própria oposição estabelecida.

A manifestação pró-governo marcada para o domingo é outro episódio bastante controverso neste contexto, já que tem como um dos motes atacar o chamado “centrão”. Ora, como aprovar a reforma da Previdência, se o próprio partido do presidente desqualifica um importante contingente de parlamentares? Revoltada com a postura do PSL, a deputada estadual Janaina Paschoal (SP) ameaça deixar a sigla.

Episódio de hoje do podcast resgata a rocambolesca novela que envolve o PSL, desde sua fundação, passando pela chegada de Bolsonaro até a atuação desastrosa no Congresso. Além da turbulenta história, também colhemos a análise do cientista político Rodrigo Prando (Mackenzie). Ouça no player acima.

Confira ainda os comentários de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.