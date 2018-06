ANÁLISE: Eleitor brasileiro ainda tem fetiche por alguém que mande; ouça no ‘Estadão Notícias’

Afinal, o que tradicionalmente guia o voto do eleitor brasileiro na hora de escolher o novo presidente? Para o jornalista Mario Vitor Rodrigues, do ‘BR18’, longe de ser a ideologia ou partidarismo os aspectos centrais nesta tomada de decisão. Segundo ele, a figura da autoridade “que manda” e “que resolve” ainda costuma ter muito apreço dos eleitores. Todos os últimos presidentes na pós-redemocratização carregam este perfil, avalia Mario Vitor. A única exceção é Fernando Henrique Cardoso, que teve o plano real como seu grande trunfo eleitoral.

A tese defendida pelo nosso convidado de hoje do programa também encontra reverberação no atual cenário da corrida presidencial e mexe com as estratégias daqui até outubro. Para ele, se Geraldo Alckmin (PSDB) não conseguir um vice que “dê um molho” à candidatura, a chance de derrapar é muito grande. “Juntar Alckmin e Meirelles, como se tem dito, é como juntar xuxu com tofu”, diz.

Confira ainda nesta edição uma entrevista sobre o impacto do Cadastro Positivo para o mercado varejista. O jornalista Haisem Abaki conversou com a vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo sobre o assunto.

Excesso de moderação pode custar caro para pré-candidato Geraldo Alckmin (Foto: Estadão)