Análise Ibope: Lulismo criou armadilha para Haddad; ouça no ‘Estadão Notícias’

Primeira pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo desde o início da campanha para o segundo turno das eleições mostra o candidato Jair Bolsonaro (PSL) cada vez mais consolidado na liderança. Sua diferença para o petista Fernando Haddad é de 18 pontos, ou seja, tem 59% das intenções de voto, contra 41% do ex-ministro. Mais do que uma confortável diferença numérica, há também o fator rejeição que amplia ainda mais o favoritismo de Bolsonaro. Ele tem índice de 35%, contra 47% de seu adversário.

Para o cientista político Maurício Fronzaglia (Mackenzie), convidado do episódio de hoje, só um desastre impediria a vitória do capitão reformado. O especialista enumera ao longo da entrevista alguns fatores que impedem a viabilidade do PT neste pleito presidencial, entre eles a figura de seu líder maior. “Lula foi o principal aliado e agora é o principal inimigo da candidatura de Haddad”, declara. Ouça no player acima.

Confira ainda nesta edição o tradicional comentário sobre o cenário político eleitoral de José Nêumanne Pinto.

