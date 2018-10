Análise Ibope: Vitória de Bolsonaro no 1º turno não pode ser descartada

A nova rodada da pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo sugere que o antipetismo foi o fator que mais mexeu com cenário apresentado para o primeiro turno das eleições na corrida presidencial. A análise é do cientista político Vitor Oliveira, entrevistado no episódio de hoje. A tese ganha sustentação com crescimento do candidato Jair Bolsonaro (PSL), agora com 31% das intenções de voto, o aumento da rejeição ao petista Fernando Haddad (de 27% para 38%) e o empate entre os dois no 2º turno (ambos com 42%). Vitor não descarta ainda uma possível vitória de Bolsonaro no 1º turno, atualmente com 38% dos votos válidos, segundo este levantamento. Ele vê poucas chances do pelotão abaixo, formado por Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB) e Marina Silva (Rede), surpreender e conseguir uma vaga no turno decisivo. Ouça no player abaixo.

Se a última pesquisa Ibope já apresenta uma estagnação de Haddad, com 21% das intenções de voto, a segunda-feira não foi das mais animadoras para o PT. O juiz Sergio Moro levantou sigilo de parte da delação do ex-ministro Antonio Palocci. O conteúdo do depoimento revela, em detalhes, como funcionava o esquema de corrupção do PT junto à Petrobras. E tendo Lula como um dos mentores. O quanto esta delação pode causar de prejuízo na candidatura de Haddad? Conversamos sobre o assunto com a editora da ‘Coluna do Estadão’, Andreza Matais.

Programa de hoje abre a série “De Olho Neles”. Vamos apresentar ao longo dos próximos episódios a biografia e as principais propostas dos candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais. Hoje será a vez de Fernando Haddad, do PT.

Confira ainda a coluna “Direto ao Assunto”, com os comentário de José Nêumanne Pinto.

