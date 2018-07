ANÁLISE: PT aproveitou imbróglio para reforçar ideia de “Lula perseguido”; ouça no ‘Estadão Notícias’

O episódio do último domingo (08) envolvendo a quase soltura do ex-presidente Lula não só mexeu com a credibilidade do Judiciário, que já andava bastante cambaleante, mas serviu especialmente para aumentar a confusão do cenário eleitoral. A análise é do cientista político Hilton Fernandes, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ele visitou os nossos estúdios e foi entrevistado pela jornalista Carolina Ercolin. Para Fernandes, o potencial de transferência de votos de Lula pode ser o elemento definidor do segundo turno das eleições. Ele acredita que se o líder petista conseguir sua liberdade, mesmo que não seja oficialmente candidato, já será o suficiente para emplacar o nome de seu partido na fase final da eleição.

Edição de hoje do programa faz ainda um balanço da Copa do Mundo da Rússia. Neste domingo, Croácia e França vão disputar o título da competição. Nós convidamos o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli, para falar sobre a final, fazer uma avaliação do mundial como um todo e da participação da seleção brasileira.

Ouça ainda a coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários sobre política de José Nêumanne Pinto.

