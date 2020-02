Antártida acima de zero, chuvas extremas, incêndios… o que está acontecendo com o mundo?Ouça no ‘Estadão Notícias’

Pesquisadores brasileiros na Ilha Marambio detectaram no dia 9 de fevereiro a temperatura mais alta do registro histórico na Antártida: 20,75 °C. No mundo, o mês de janeiro foi o mais quente da história, seguindo o ritmo de temperaturas elevadas já registrado ao longo de 2019, o segundo ano mais quente do registro histórico, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial.

Essas notícias têm relação com fenômenos como as fortes chuvas registradas no Brasil nesse início de ano? Qual o impacto das mudanças climáticas na vida nas grandes cidades? Na edição de hoje, conversamos sobre esses e outros assuntos com a repórter do Estadão Giovana Girardi.

