Após 3 meses, China está perto do fim da epidemia? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Após 3 meses em que o mundo passou a conhecer o novo coronavírus, através de uma comunicação da China à OMS, o país tenta voltar a normalidade depois de conseguir diminuir o número de transmissões diárias da Covid-19. Mesmo assim, novos casos preocupam as autoridades chinesas e mostram que todo cuidado é pouco em relação a doença. Afinal, como está a vida na China após esses três meses de combate ao coronavírus? Como a China lidou com a doença em termos políticos e econômicos? O que o Brasil deve tomar como lição do que ocorreu no país asiático?

Na edição de hoje, brasileiros que vivem na China contam como está o dia-a-dia por lá. Conversamos também com o professor de Relações Exteriores da Universidade da China, Marcus Vinicius de Freitas. Na parte do combate ao vírus, batemos um papo com o infectologista da USP e da Faculdade de Medicina de Jundiaí, Roberto Focaccia.

