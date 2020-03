Após mortes, crianças precisam de maior cuidado contra a Covid-19? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Uma informação da Organização Mundial da Saúde pegou todos de surpresa nesta segunda-feira. O diretor-geral da entidade revelou que a Covid-19 já atingiu crianças, inclusive levando algumas a óbito. Não há mais informações sobre essas crianças. Até ontem, o grupo de risco era formado por pessoas com mais de 65 anos ou indivíduos que possuem alguma doença crônica ou pré-existente, como diabetes. A informação da OMS gerou dúvidas e medo nos pais. Afinal, as crianças passam a pertencer ao grupo de risco? Quais os cuidados que é preciso ter com essa faixa etária? Além disso, a organização recomendou que os governos dos países realizem testes em massa para não deixar que qualquer pessoa com a doença seja notificada.

Na edição de hoje, um bate papo com o repórter do Estadão, Paulo Beraldo, que acompanhou a coletiva da Organização Mundial da Saúde. Conversamos também com o infectologista do hospital Emílio Ribas, Jean Gorinchteyn sobre as crianças e os riscos trazidos pela Covid-19.

