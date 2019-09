Apple está se tornando cada vez mais previsível? Ouça edição extra do podcast ‘Estadão Notícias’

Edição extraordinária do ‘Estadão Notícias’ conversa com editor do ‘Link’, Bruno Capelas, sobre os lançamentos da Apple anunciados nesta terça (10). E mais: qual impacto da chegada da Amazon Prime ao Brasil? Ouça no player abaixo.

Em evento realizado na Califórnia (EUA), a Apple apresentou os três novos aparelhos da sua linha de smartphones: o iPhone 11, o iPhone 11 Pro e o iPhone 11 Pro Max. Além disso, a empresa também anunciou novos modelos de iPad e Apple Watch, bem como detalhes para os serviços de games Apple Arcade e de vídeo Apple TV+.

Apple TV+ chega para concorrer com serviços de streaming de vídeo, como a Netflix (Foto: Justin Sullivan/AFP)