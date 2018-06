Aprovação da reforma da Previdência em comissão deve restabelecer confiança do mercado

O vai e vem do parecer do relator da reforma da Previdência, o deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), deu contornos turbulentos ao andamento da votação ao longo do dia de ontem (03) na comissão especial da Câmara dos Deputados. Os efeitos foram sentidos não só no trabalho dos congressistas, mas também na postura dos investidores, claramente mais cautelosos. Com a aprovação ao final do dia do texto principal, o cenário que se desenha para esta quinta é bem mais alentador, relata Renata Pedini, editora adjunta do Broadcast econômico da Agência Estado, entrevistada na edição de hoje do ‘Estadão Notícias’.

Apesar da vitória na Câmara, o programa mostra que no Senado as reformas terão caminhos mais espinhosos, ainda mais com os novos posicionamentos do líder do PMDB na Casa, o senador Renan Calheiros. A atuação do político alagoano, agora alçado a “herói da oposição”, é analisada pelo editor da coluna do Estadão, Marcelo de Moraes.

Confira ainda uma entrevista com o especialista em segurança pública Bene Barbosa sobre a instável situação do Rio de Janeiro – com agravamento dos confrontos entre facções criminosas. Segundo o Bene, a chegada de mais membros da Força Nacional à capital fluminense é apenas “um paliativo”.

Interatividade

Longa sessão da comissão terminou com invasão de agentes penitenciários (Igor Gadelha/Estadão)