Arrependidos: Por que eleitores de Bolsonaro estão pulando do barco? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Cresce o número de pessoas que se dizem arrependidas de terem votado em Jair Bolsonaro no pleito de 2018. O descontentamento aumentou diante da forma como o líder do Executivo tem se comportando no enfrentamento do novo coronavírus. Pesquisa da Unifesp mostra que o fato do presidente ter diminuído a gravidade da doença e feito “chacota” com o número de mortos estão entre os motivos do descontentamento dos eleitores. Esse movimento também se reflete na reprovação do governo, que está na casa dos 44% dos que avaliam a administração como ruim ou péssima.

Afinal, estamos presenciando um momento de distanciamento dos eleitores do presidente que não pertencem ao grupo ideológico? Quais fatores podem afastar de vez apoiadores de Bolsonaro? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com o repórter do Estadão, Matheus Lara, que destrinchou a pesquisa da Unifesp, e com o professor e pesquisador de filosofia política da FAAP, Luiz Bueno. Além disso, apresentamos depoimentos de eleitores de Jair Bolsonaro.

