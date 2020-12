Arthur Lira: o candidato de Bolsonaro na Câmara; ouça no ‘Estadão Notícias’

O deputado federal Arthur Lira (Progressistas-AL), lançou oficialmente a sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. O parlamentar é apoiado pelo governo de Jair Bolsonaro, e já teria angariado quase todos os votos necessários para se eleger. Mas, a oposição ao seu nome é comandada pelo atual ocupante da cadeira, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que após ser impedido pelo STF de concorrer à reeleição, se articula nos bastidores para fazer o seu sucessor. Segundo o parlamentar, a interferência do governo, com troca de cargos e emendas, na eleição na Casa coloca em xeque a independência do Legislativo brasileiro.

Afinal, quem é Arthur Lira? O Legislativo tem que ser aliado ou independente do presidente? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com o repórter do Estadão, Felipe Frazão, que traça um perfil do parlamentar, e com o cientista político e coordenador do Blog Legis-Ativo do Estadão, Humberto Dantas.

