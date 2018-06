Articulação sobre presidenciáveis esquenta, mas única certeza até agora é Bolsonaro

Edição desta terça-feira, 08, avalia cenário eleitoral para 2018. Passada a votação que manteve Michel Temer na presidência, as articulações visando o próximo pleito esquentaram nos bastidores. Ontem, em especial, foi a vez dos possíveis candidatos do PSDB entrarem na roda das discussões. João Dória foi afagado por Temer e, mais tarde, participou de solenidade em Salvador (BA). Tanto holofote despertou a reação do padrinho Geraldo Alckmin, que mandou seu recado. A editora da Coluna do Estadão, Andreza Matais, participa do programa e avalia os bastidores do contexto eleitoral. Ela lembra: até agora a única certeza nas eleições do ano que vem é a presença de Jair Bolsonaro. De resto, impossível prever quais serão os candidatos. Ouça no player abaixo.

Confira ainda neste ‘Estadão Notícias’ a opinião de José Nêumanne Pinto, a participação de Felipe Corazza com os destaques internacionais e uma entrevista de Haisem Abaki sobre as expectativas para o aquecimento do comércio no Dia dos Pais que se avizinha.

Para você participar do programa, basta mandar um email para: podcast@estadao.com