Moura Brasil: As bolhas da irracionalidade

Na edição desta segunda-feira, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta sua coluna no impresso e no portal do Estadão, “Nunca odeie populistas”. E, ainda, fala das “bolhas” atuais – como exemplos, discussões sobre as inserções de rádio, os bloqueio nas estradas e as acusações de fraude com base em zonas com unanimidade de votos.

O colunista discute os principais temas que rondam o noticiário político do País, de segunda a sexta, às 07h35, no Jornal Eldorado.