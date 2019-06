As MPs de Bolsonaro e o caso Neymar; ouça no ‘Estadão Notícias’

O ‘Estadão Notícias’ de hoje trata de dois assuntos: um do espectro político e outro esportivo, que enveredou para as páginas policiais. O primeiro trata das medidas provisórias emitidas pelo governo e que agora dependem do Congresso Nacional para não perderem validade, e assim, manter parte das promessas de campanha de Jair Bolsonaro. O repórter Matheus Lara fala sobre uma ferramenta do Estadão que vai acompanhar a tramitação desses projetos e medidas do presidente e sua equipe. Além disso, uma análise sobre a relação Congresso, executivo e MPs, com o cientista político Glauco Peres da USP. Ouça no player abaixo:

Já o nosso segundo assunto é sobre a acusação de estupro contra o atacante Neymar. Para se defender, o atleta publicou a conversa com a jovem de 26 anos, no qual expõe fotos nuas da moça. O especialista em Direito Digital, Luiz Augusto D´Urso explica se a atitude pode ser considerada crime de internet. Ainda sobre o tema, o repórter Márcio Dolzan fala do clima na concentração da seleção brasileira após a acusação, e o colunista Mauro Cezar Pereira analisa se Neymar deveria ser afastado pela CBF.

