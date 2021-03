As mulheres da pandemia; ouça no ‘Estadão Notícias’

A pandemia do novo coronavírus atingiu a vida de todos, principalmente das mulheres. A vida delas foi impactada de várias formas, seja no âmbito profissional ou pessoal. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as mulheres compõem 70% dos profissionais de saúde em todo o mundo. Sobre essa difícil missão, conversamos com a médica intensivista do Hospital Albert Einstein e do M’Boi Mirim, Carolina Moraes Pellegrino, e com a enfermeira Mônica Calazans, primeira vacinada no Brasil.

Mas outras questões também vieram com o isolamento social. Muitas mulheres passaram a ter que conciliar o home-office com a função de mãe, ao mesmo tempo, e tudo isso em um contexto de insegurança financeira, desemprego e queda de renda. Dados também indicam um aumento da violência doméstica durante o confinamento.

Neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o Estadão Notícias fala dos impactos da pandemia na vida das mulheres brasileiras. Para comentar o assunto, convidamos Ana Claudia Pereira, gerente de projetos da área de Governança e Participação Política da ONU Mulheres.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Bárbara Rubira

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Ana Paula Niederauer e Bárbara Rubira

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi