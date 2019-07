As reformas tributárias e o saque do FGTS; ouça análises no podcast ‘Estadão Notícias’

Tão importante quanto a reforma da Previdência, a tributária já causa atrito entre o seus apoiadores. Existem, hoje, pelo menos quatro propostas na mesa. A Câmara dos Deputados já montou uma comissão especial para avaliar o texto do deputado Baleia Rossi (MDB-SP), com base nas ideias do economista Bernardo Appy. Além desse documento, há uma proposta no Senado, uma do Instituto Brasil 200 e outra que será enviada pelo governo.

Parlamentares e economistas concordam em um ponto: a reforma tributária pode ter um impacto maior nas contas públicas do que a da Previdência. Para que você entenda a diferença entre as propostas, programa de hoje conversa com o editor do Broadcast, Fernando Nakagawa. Edição desta quinta-feira (18) também analisa a proposta do governo em permitir que trabalhadores saquem até 35% dos recursos do FGTS e também do PIS-Pasep.

