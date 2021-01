As últimas cartadas na eleição do Congresso; ouça no ‘Estadão Notícias’

A edição desta sexta-feira, 29, do ‘Estadão Notícias’ discute os principais assuntos que foram destaques na semana e que envolvem os três poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. Por isso, convidamos os setoristas que cobrem essas esferas de poder para trazer análises, informações e os bastidores. Entre os temas abordados nesta conversa está o inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para investigar as ações do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no combate à pandemia.

O ministro Ricardo Lewandowski aceitou um pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e determinou a abertura de uma investigação sobre como a conduta do ministro contribuiu para aumentar o número de mortos pelo novo coronavírus, principalmente em Manaus (AM).

Para muitos, essas ações podem, inclusive, levar à abertura do processo de impeachment do presidente no Congresso Nacional.

Por isso, a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, na semana que vem, se tornou de suma importância para Jair Bolsonaro. O chefe do Executivo já admitiu que vai “influir” para que o seu candidato, Arthur Lira (Progressistas-AL), saia vitorioso. Para isso, ele terá que derrotar o candidato do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que aposta no nome de Baleia Rossi (MDB-SP) para manter a Câmara independente do executivo.

