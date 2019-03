As viagens internacionais de Bolsonaro; ouça no ‘Estadão Notícias’

O presidente Jair Bolsonaro fez suas primeiras viagens internacionais neste mês de março em busca de reconhecimento e alinhamento com outras nações, principalmente aquelas que, ideologicamente, comungam dos mesmos pensamentos do atual governo brasileiro. O mais esperado dos encontros foi com o presidente norte-americano, Donald Trump, de quem ouviu a promessa de um esforço para incluir o Brasil na OCDE. Para o professor da Universidade de Relações Exteriores da China, Marcus Vinicius De Freitas, o ingresso na organização é importante, já que cria uma “camisa de força” para impedir alguns equívocos na política interna do país.

No Chile, Jair Bolsonaro participou de uma cúpula com outros 6 chefes de Estado da América do Sul. O principal objetivo é substituir a Unasul pela Prosul, que é um fórum de desenvolvimento e integração regional. Segundo o professor Marcus Vinicius De Freitas, é comum no continente, ideologizar organizações que não devem ter amarras ideológicas.

Além disso, no dia 30, Bolsonaro viaja para Israel. Na pauta, a transferência da embaixada brasileira para Jerusalém, o que poderá causar uma ruptura com os palestinos e parceiros árabes. De acordo com o professor da Universidade de Relações Exteriores da China, se o Brasil quer ser uma potência mundial, precisa assumir posições.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER! Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY! Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.