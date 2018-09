ASMR: Técnica arrasta legiões com promessas até de orgasmo cerebral; ouça reportagem especial

Um festival de vídeos com sussurros e sons esquisitos prometem curar a insônia, a ansiedade e até a depressão. Os youtubers mais ousados indicam um “orgasmo cerebral” para descrever a sensação de relaxamento obtida por pessoas sensíveis a ASMR, sigla para Autonomous Sensory Meridian Response.

Apesar de soar como um termo científico, há pouca ou nenhuma ciência por trás da denominação. O fato alimenta a desconfiança médica sobre os apelos milagrosos dos vídeos virais produzidos por gringos e brasileiros.

Os arrepios, o frio na barriga ou o formigamento na cabeça e na nuca que alguns admitem sentir ao ouvir sabonetes sendo cortados ou pessoas cochichando são potencializados pelo efeito 3D dos áudios. Segundo os fãs da técnica, a experiência que você está prestes a se submeter neste podcast tem um quê de imersão cinestésica e pode te conduzir a um sono profundo.

A febre tem encontrado eco em dados preocupantes: seis em cada dez brasileiros têm dificuldade para dormir e estudos da Organização Mundial da Saúde relatam que 45% da população do planeta apresentam algum distúrbio do sono.

A reportagem especial da jornalista Carolina Ercolin te guia pela terceira dimensão do ASMR em uma viagem sonora, que ainda resgata recursos explorados no século passado para transportar o espectador para outra realidade.

