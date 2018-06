Assédio sexual envolvendo celebridades e políticos americanos é tema do Mentalistas  

O ano de 2017 foi marcado pela série de denúncias envolvendo celebridades, atores e políticos norte-americanos em relação à assédio sexual. Aquilo que só era especulado, como o “teste do sofá” para conquistar um papel de destaque em algum filme ou “favores sexuais” para que funcionários permaneçam em seus empregos, começa a ser investigado. Quais são as consequências para as vítimas? E o que explica o comportamento dos agressores que, por vezes, estão no mais alto escalão?

Para falar sobre o assunto, eu convidei o psicanalista Cláudio Castelo Filho, integrante da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, e Gilson de Castro Maia, integrante do projeto Tempo de Despertar.

(foto: Gilson de Castro Maia, Camila Tuchlinski e Cláudio Castelo Filho)