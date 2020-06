Assistencialismo: a nova arma de Bolsonaro; ouça no ‘Estadão Notícias’

Com o passar do tempo, o governo Bolsonaro vem perdendo apoio da opinião pública. Pesquisas recentes mostram que o presidente conta, hoje, somente com o seu eleitorado mais fiel. No entanto, um movimento interessante vem surgindo em meio à pandemia. O assistencialismo, tão criticado por Bolsonaro, está rendendo ao líder do Executivo aprovações positivas dos mais pobres e informais. Desde a criação do auxílio-emergencial, parte desses eleitores mudou a sua visão em relação à figura do presidente. Inclusive, a equipe econômica quer remodelar o Bolsa Família, que poderá atender mais pessoas. Afinal, Bolsonaro encontrou no assistencialismo sua sobrevivência política?

Na edição de hoje, conversamos sobre esse assunto com Fernando Schüler, cientista político e Professor do Insper, e com a editora do broadcast econômico, Sílvia Araújo. No quadro “Fique em Casa”, Renata Cafardo entrevista a atriz Carla Dias sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

