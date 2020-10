Até onde vai visão progressista do papa? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O depoimento do papa Francisco, favorável ao avanço da união civil de casais gays, colocou o conservadorismo da Igreja Católica no centro do debate mundial. Ainda que não tenha sido uma mudança doutrinária, o gesto ganhou o peso de “ruptura” diante das tradições e posicionamentos históricos do Vaticano em relação ao tema. A repercussão continua enorme, não só pelo teor da fala em si, mas também pela oposição que o papa já vinha sofrendo no seio da Igreja. A declaração está presente no documentário “Francesco”, recém-exibido no Festival de Roma.

A edição de hoje do podcast conversa com o repórter Felipe Frazão, que fez uma série de matérias com repercussões sobre o caso. Como a CNBB recebeu o posicionamento do papa? E os grupos LGBT? O quanto isso será transformador para Igreja?

