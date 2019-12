Até quando Brasil vai esperar reciprocidade americana? Ouça no ‘Estadão Notícias’

A tão sonhada reciprocidade entre Brasil e Estados Unidos, desejada pelo presidente Jair Bolsonaro, ainda não aconteceu. O país cedeu em medidas com a esperança de que uma contrapartida fosse dada pelos norte-americanos, mas, por enquanto, não veio. Apesar do acordo que libera o uso da base de Alcântara, no Maranhão; da liberação de vistos para turistas dos EUA; e da renúncia ao status de economia emergente na OMC, a reciprocidade esperada do governo de Donald Trump não aconteceu. Afinal, o Brasil tem sido prejudicado pelos Estados Unidos?

Na edição de hoje, a correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Beatriz Bulla, explica a decisão repentina do presidente norte-americano. Conversamos também com a membro da coordenação do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, Neusa Bojikian sobre as questões comerciais entre os dois países.

