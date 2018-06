Balanços e Projeções #5: Cenários incertos para as eleições de 2018

Edição desta sexta-feira, 29, dá sequência à série especial com balanços sobre o ano de 2017 e projeções para 2018. São entrevistas e debates nas mais diversas áreas de cobertura: política, economia, cultura, segurança pública… Programa de hoje analisa possíveis cenários para a eleição presidencial do ano que vem, num momento em que há sinais de crise na democracia representativa e de contestações ao atual sistema político desgastado pelas sucessivas crises dos últimos quatro anos. O voto poderia ser uma resposta a esse clima geral de descontentamento com a política? Nesse contexto, há incertezas sobre o rumo do eleitorado, a capacidade de renovação dos quadros políticos e o poder de influência do ativismo digital, principalmente por meio das redes sociais. Ouça no player abaixo:

Há, ainda, a indefinição sobre a situação jurídica do ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto. Como se organizariam as forças de esquerda no caso de um impedimento da candidatura do petista? A polarização entre PT e PSDB poderia ser substituída por um cenário de pulverização do voto? E a economia, poderia ser fator decisivo para a escolha do sucessor de Michel Temer?

Para dar respostas a essas questões, convidamos a professora coordenadora da especialização em direito eleitoral do Instituto de Direito Público de São Paulo (IDP-SP), Karina Kufa, e o colunista de política do Estadão José Roberto de Toledo. No debate, também serão analisadas as divergências na interpretação da Lei da Ficha Limpa e os riscos de propostas de radicalização política que ferem preceitos da Constituição brasileira.

