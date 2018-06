Balanços e Projeções #7: A situação do ex-presidente Lula na Lava Jato

Edição desta quarta-feira, 03, dá sequência à série especial com balanços sobre o ano de 2017 e projeções para 2018. São entrevistas e debates nas mais diversas áreas de cobertura: política, economia, cultura, segurança pública… Programa de hoje analisa possíveis cenários para Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato, iniciada em março de 2014. Em julho de 2017, o ex-presidente foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá. Ele nega os crimes e o julgamento na segunda instância, por parte do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, está marcado para 24 de janeiro. No caso de a condenação ser mantida, a candidatura de Lula pode ser barrada pela Justiça Eleitoral. Ouça no player abaixo:

Mas o ex-presidente, que corre o risco de ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa, também teve outra complicação em 2017, ao ser citado em um esquema de corrupção revelado pelo ex-ministro Antonio Palocci, que prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro e enviou uma carta ao PT. E nesta edição do Estadão Notícias você acompanha uma análise das estratégias da defesa de Lula e seus desdobramentos no âmbito eleitoral.

Para fazer esse balanço e apresentar projeções da Lava Jato para este ano, convidamos os repórteres do Estadão Ricardo Brandt e Júlia Affonso, que cobrem todos os passos da investigação. Na conversa com os dois jornalistas do Blog do Fausto Macedo, também vamos abordar a chegada da Lava Jato ao presidente Michel Temer e alguns de seus aliados, além da realização de investigações em outros segmentos da administração pública atingindo licitações e obras em vários estados.

