Base de apoio a Bolsonaro está ruindo? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O combate à corrupção tem afastado o presidente Jair Bolsonaro de grupos e personalidades que o apoiaram durante a campanha de 2018. Interferências no Coaf, Polícia Federal, a escolha do novo procurador-geral da República e uma possível fritura do ministro da Justiça, Sérgio Moro, tem levado eleitores lavajatistas a criticar publicamente Bolsonaro, e criar um racha na base de apoio do capitão, ao partir para o embate contra os apoiadores que mais se identificam com as ideias do presidente, os bolsonaristas. Afinal, essa ruptura pode atrapalhar o governo de Jair Bolsonaro e prejudicar uma tentativa de reeleição?

No programa de hoje, um bate papo com o repórter de política do Estadão, Ricardo Galhardo, e também uma entrevista exclusiva com o cantor e compositor Lobão.

