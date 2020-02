Base ruidosa e cidade “sem neura”: o que aguarda repatriados em Anápolis? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Dois aviões da frota presidencial deixaram Brasília nesta quarta-feira, 5, com destino a Wuhan, na China, para buscar 29 cidadãos brasileiros e seus familiares que serão repatriados nos próximos dias. O grupo deve chegar ao Brasil no sábado, 8, e segue para a base aérea de Anápolis, no interior de Goiás, onde ficará em quarentena por 18 dias.

Na edição de hoje, o repórter do Estadão André Borges conta sobre o clima em Anápolis na expectativa da chegada dos repatriados Além disso, o jornalista Roberto Godoy conta detalhes da estrutura da base aérea que receberá a quarentena.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.