Bluecast: O crescimento do mercado de podcast

Conectar-se à conteúdos de qualidade nunca saiu de moda. Mas as formas para que isso ocorra foram se moldando com o passar do tempo. O formato áudio, por exemplo, tem ganhado cada vez mais força. Segundo o Ibope, o Brasil é o 5º no ranking mundial de crescimento na produção de podcasts. 28 milhões de brasileiros declararam ouvir podcasts.

Sobre esse assunto e as perspectivas para o mercado, o apresentador da Rádio Eldorado e do podcast ‘Estadão Notícias’, Emanuel Bomfim, conversou com o diretor de projetos especiais do Estadão, Luiz Fernando Bovo, e a CEO na NZN, Tayara Simões, na estreia do vodcast – o podcast que também é vídeo – do Estadão. Acompanhe agora!