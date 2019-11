Bolívia: golpe ou redemocratização? Ouça no ‘Estadão Notícias’

A Bolívia vive um vácuo de poder após a renúncia do ex-presidente Evo Morales. Como toda a linha sucessória também abdicou de seus cargos coube a vice-presidente do Senado, Jeanine Añez, assumir a presidência interina e prometer convocar novas eleições em janeiro de 2020. No entanto, o caminho é árduo e passa pela pacificação do país, envolto em conflitos que deixaram mortos e feridos. Por sua vez, Evo Morales aceitou asilo político e está a caminho do México. Quais os desafios para reconstrução institucional do país?

Participam da edição de hoje, o diretor do portal Bolívia Cultural, Antônio Andrade Vargas, o professor da Universidade de Brasília, Roberto Goulart Menezes e a correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Beatriz Bulla.

