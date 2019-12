Bolsonaro 2020 será o mesmo de 2019? Ouça análises no ‘Estadão Notícias’

Nesta edição especial de final de ano, vamos abordar o primeiro ano do governo Bolsonaro, a sua relação com o Congresso, que nem sempre foi cordial, os ataques contra a imprensa, principalmente, quando as notícias não agradavam o governo, a interferência dos filhos na gestão do pai, a crise com o PSL e a tentativa de fundar um novo partido e a indisposição com outras nações, instituições, governadores e antigos apoiadores.

O jornalista Haisem Abaki conversou com o cientista político do Mackenzie, Rodrigo Prando e com a colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhêde, sobre o ano de Bolsonaro na presidência da República e as perspectivas para 2020.

