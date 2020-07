Bolsonaro com covid vai frear onda negacionista? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Jair Bolsonaro ficou conhecido pelo seu negacionismo diante da gravidade da pandemia do novo coronavírus. Inclusive, minimizando a doença dizendo que era uma “gripezinha”. Não só isso, descumpriu todas as medidas de segurança recomendadas por organismos de saúde, como o uso de máscaras e evitar aglomerações. Nesta terça-feira, o presidente anunciou que contraiu o novo coronavírus, após se sentir mal e ter febre no dia anterior. Mesmo assim, durante entrevista com alguns veículos de imprensa, Bolsonaro voltou a minimizar a doença e defender o uso de medicamentos sem eficácia comprovada.

Diante de tudo isso, a pergunta que fica é: a doença vai mudar o pensamento e atitudes de Bolsonaro? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com Jussara Soares, repórter do Estadão em Brasília, com Vera Magalhães, colunista do Estadão e editora do BR Político, e com Eliane Cantanhêde, colunista do Estadão e da Rádio Eldorado.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.