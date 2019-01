Bolsonaro e a causa armamentista: o que esperar? Episódio do ‘Estadão Notícias’ trata do tema; ouça

Uma das principais plataformas de campanha do presidente Jair Bolsonaro começa a ganhar forma em seu governo: a flexibilização da posse de armas. O primeiro movimento será via decreto presidencial, atualmente sendo preparado juridicamente pela equipe do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. Mais adiante, o debate deve se aprofundar no Congresso, capitaneado pela bancada da bala e com objetivos de também afrouxar o Estatuto do Controle de Armas. A causa armamentista tem desde já seu “garoto propaganda”: o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

Episódio de hoje do podcast ouve o repórter Tulio Kruse, que justamente traçou um perfil de como o filho de Bolsonaro tem articulado sua campanha pró-armas nas redes sociais. Conversamos ainda com o jornalista Roberto Godoy, especialista em Defesa, que avalia quais serão os possíveis impactos da flexibilização da posse e porte de armas no Brasil.

Ouça ainda neste episódio a coluna “Direto ao Assunto”, com José Nêumanne Pinto.

