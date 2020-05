Bolsonaro e Centrão: namorinho de portão ou casamento? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Com acusações de interferência na Polícia Federal e o fantasma do impeachment batendo à porta, o presidente Jair Bolsonaro vê no Centrão, grupo que reúne diversos partidos no Congresso Nacional, a sua tábua de salvação. Antes hostilizado pelo líder do Executivo, que dizia recriminar o “toma lá dá cá”, esse grupo passou a ser cortejado pelo presidente em troca de apoio. E, assim, Bolsonaro se viu obrigado a romper com uma das principais promessas de campanha e conceder posições em empresas públicas e autarquias federais com essas legendas. Até políticos investigados pela Lava Jato foram prestigiados. Afinal, em que pode dar esse novo casamento? O Centrão pode salvar ou afundar Bolsonaro politicamente?

Na edição de hoje, uma conversa franca com o ex-deputado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. Ainda no podcast, a análise dessa relação entre “centrão” e Jair Bolsonaro com o cientista político, Humberto Dantas. No quadro “Fique em Casa”, Renata Cafardo entrevista a jornalista Mariana Ferrão sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

