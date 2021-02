Bolsonaro e Lula fortalecidos: polarização vem aí? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Pode parecer cedo, mas o debate sobre a sucessão presidencial em 2022 está mais aberto do que nunca. A eleição no Congresso Nacional, com as vitórias de Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (DEM-AP), causou fissuras nos partidos de centro, à esquerda e à direita, e podem frustrar os planos de se buscar uma coalizão de oposição a Bolsonaro. As divisões internas de DEM, PSDB e PSB são alguns dos sinais da fragmentação deste bloco de centro. O quanto esse cenário favorece Bolsonaro?

Na esquerda, uma decisão do Judiciário alimentou as esperanças daqueles que ainda sonham com uma nova candidatura de Lula. A Segunda Turma do STF decidiu nessa semana que as mensagens hackeadas da Lava Jato podem ser compartilhadas com a defesa do ex-presidente. Seria o caminho para a suspeição do ex-juiz Sergio Moro? O que podemos esperar desse julgamento? Lula pode ficar elegível?

Esses assuntos guiam nossa conversa quinzenal do “Poder em Pauta” com os repórteres que acompanham o dia a dia dos três Poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. Participam no episódio de hoje do Estadão Notícias Rafael Moraes Moura e Felipe Frazão, diretamente de Brasília.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Ana Paula Niederauer, Bárbara Rubira e Sandy Oliveira

Sonorização/Montagem: Carlos Amaral

(Fotos: Antonio Cruz, Valter Campanato/Agência-Brasil)