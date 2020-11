Bolsonaro e Mourão: divórcio ou casamento? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O vice-presidente Hamilton Mourão tem sido, algumas vezes, a antítese do presidente Jair Bolsonaro. Em assuntos estratégicos para o País, os dois tem demonstrado falta de afinidade nas opiniões. Na questão da vacina desenvolvida por uma empresa chinesa, junto ao Instituto Butantan, por exemplo, Mourão diz que o governo irá comprar o imunizante, mas, Bolsonaro afirma que não terá dinheiro federal nesta aquisição. Para conturbar ainda mais a relação, a ala ideológica do governo se posiciona constantemente contra o vice-presidente, com críticas nas redes sociais. Por causa disso, as chances da chapa Bolsonaro/Mourão se repetir em 2022 são cada vez menores.

Afinal, quais são os bastidores dessa tumultuada relação? Existe um futuro juntos para Bolsonaro e Mourão? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com a repórter do Estadão, em Brasília, Tânia Monteiro, e com o cientista político da FGV, Eduardo Grin.

