Bolsonaro exagera no uso político do futebol? Ouça no ‘Estadão Notícias’

As idas do presidente Jair Bolsonaro aos estádios tem gerado um debate sobre a participação de políticos nas conquistas de clubes e também da seleção brasileira. Aliás, os campos de futebol tem se transformado também em uma espécie de termômetro sobre a popularidade de presidentes. Dilma Rousseff, por exemplo, sofreu com vaias em eventos esportivos no Brasil. Bolsonaro passa a sentir um misto de aprovação e rejeição. Afinal, usar o futebol para angariar popularidade pode soar como oportunista? Os clubes de futebol e a seleção brasileira devem evitar esse tipo de manifestação?

O programa de hoje traz um histórico de como a política e o futebol passaram a andar lado a lado, e a análise sobre essa situação com os jornalistas Celso Unzelte e Robson Morelli, editor de Esportes do Estadão.

