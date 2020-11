Bolsonaro leva Brasil para isolamento? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Desde que deixou o seu lado “paz e amor”, Jair Bolsonaro está sem freio. Agora, o presidente tem deixado o país em situação delicada perante o mundo. Após a demora em reconhecer a vitória do democrata Joe Biden nas eleições americanas, o que causa um desconforto com um dos nossos maiores parceiros comerciais do país, Bolsonaro resolveu contra-atacar nações que criticam as políticas ambientais do Brasil, principalmente, na Amazônia. O presidente prometeu divulgar uma lista de países que compram madeira ilegal em território nacional. No entanto, alertado sobre os problemas diplomáticos que isso causaria, Bolsonaro voltou atrás e culpou apenas as empresas que se utilizam dessa forma ilegal de negócio. Vale lembrar que foi por causa da Amazônia que o presidente chegou ameaçar Joe Biden com “pólvora”.

Afinal, o quanto a relação do Brasil com outras nações está comprometida por causa das atitudes de Bolsonaro? O país vive o seu pior momento diplomático? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com o embaixador Rubens Barbosa, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, e com o professor de Relações Internacionais da Business School São Paulo e coordenador de RI das faculdades Rio Branco, Sidney Leite.

