Bolsonaro: o novo ‘pai dos pobres’? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Jair Bolsonaro deu uma guinada na sua “identidade econômica” neste ano. Defensor das políticas liberais do ministro Paulo Guedes, o presidente tem entrado em embate com o titular da pasta para viabilizar mais recursos para programas sociais de distribuição de renda e obras. Um exemplo é o novo Renda Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. O governo pretendia apresentar o programa nesta semana, mas, o valor proposto era menor do que Bolsonaro gostaria, e o dinheiro viria do fim de outras assistências à população. Essa mudança de postura ocorre porque Bolsonaro vem saboreando um aumento na popularidade devido ao auxílio-emergencial de 600 reais dado aos que mais foram afetados pela pandemia.

Afinal, essa mudança de paradigma na economia pode determinar o fim do casamento Paulo Guedes e Jair Bolsonaro? É possível afirmar que o presidente está ficando cada vez mais parecido aos governos petistas em relação aos programas sociais? Na edição de hoje, conversamos com a repórter de Economia do Estadão, Adriana Fernandes, e com o editor do BRPolítico, Marcelo de Moraes.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.