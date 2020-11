Bolsonaro pode repetir Trump em 2022? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Com a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos, o continente americano observa um movimento de perda de espaço de líderes conservadores. Países que apostaram em uma agenda mais à direita estão optando novamente por representantes que figuram no centro do espectro político. Além da eleição do democrata, esse mesmo fenômeno foi percebido na Argentina, Bolívia e Chile. Com isso, existe um sinal de alerta no Palácio do Planalto. Que influência terá essa onda na eleição presidencial de 2022 no Brasil? Por este motivo, há quem defenda um Bolsonaro mais pragmático e menos ligado às questões ideológicas.

Afinal, a vitória de Biden pode ter influência na eleição presidencial brasileira? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto, e também sobre a relação do Brasil com os Estados Unidos com o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Goulart Menezes.

