Bolsonaro rasgou a fantasia de liberal? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Em sua campanha pela presidência, Jair Bolsonaro conseguiu o apoio do mercado e do empresariado com uma suposta agenda liberal, lastreada na nomeação de Paulo Guedes para comandar o Ministério da Economia.

Mas o passado político de Bolsonaro não foi o de defender pautas liberais. Ao contrário: votou e militou contra o Plano Real, contra a quebra dos monopólios do petróleo e das telecomunicações e contra reformas que buscavam dar racionalidade às contas públicas.

Passados mais de dois anos de governo, Paulo Guedes encontra-se enfraquecido após inúmeras crises e uma “debandada” de membros de sua equipe econômica. O último golpe foi a troca da presidência na Petrobrás: saiu Roberto Castello Branco, que tinha total confiança do ministro, e entra o general Joaquim Silva e Luna.

Afinal, Bolsonaro implodiu o liberalismo econômico do seu governo? Qual o futuro da agenda de Paulo Guedes? No episódio de hoje, conversamos com a repórter e colunista de economia do Estadão Adriana Fernandes e com a economista Zeina Latif.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Ana Paula Niederauer e Bárbara Rubira

Sonorização/Montagem: Carlos Amaral