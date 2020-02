Bolsonaro será o grande cabo eleitoral das eleições municipais? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Em outubro, eleitores nos 5.570 municípios brasileiros vão eleger — ou reeleger — seus prefeitos e vereadores. As últimas duas eleições foram fortemente marcadas por uma intensa polarização e pelo crescimento do antipetismo e do discurso contra a corrupção, culminando com a eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Podemos esperar que esse cenário se mantenha nessas eleições municipais? Qual deve ser influência do presidente Bolsonaro e do bolsonarismo no pleito de outubro? A oposição já começa a se articular? O que essas eleições podem nos antecipar do que teremos em 2022?

Na edição de hoje, Haisem Abaki conversa com o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortez; com o editor de Política do Estadão, Eduardo Kattah; e com o editor da Coluna do Estadão, Alberto Bombig.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.