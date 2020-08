Bolsonaro vai trocar de ‘posto Ipiranga’? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Nestas últimas semanas, uma nova crise se instalou dentro do governo federal, e ela envolve dois ministros importantes: Paulo Guedes, da Economia, e Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional. O principal motivo de discordância é que Marinho quer que o governo abra os cofres e gaste em obras de infraestrutura. Já Guedes, que tem a chave deste cofre, quer mantê-lo fechado. Todo esse embate passa por uma discussão importante, e que pode dar “dor de cabeça” ao presidente Jair Bolsonaro: o teto de gastos. A regra determina que o gasto máximo que o governo pode ter é equivalente ao Orçamento do ano anterior, corrigido apenas pela inflação. Se essa regra for quebrada, sem a autorização do Congresso Nacional, o presidente pode sofrer um processo de impeachment.

Afinal, quem vencerá essa “queda de braço”? Bolsonaro abrirá mão do seu “posto Ipiranga” por obras? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com a repórter do Estadão em Brasília, Jussara Soares, e com o editor da “Coluna do Estadão”, Alberto Bombig.

