Bônus: Especialista rebate afirmações sobre mal das vacinas. Ouça no ‘Estadão Notícias’

Essa edição complementar do podcast visa atender aos pedidos de ouvintes do ‘Estadão Notícias’ que sugeriram um especialista para comentar as declarações da entrevistada do programa de hoje intitulado: “A Batalha contra pais que não vacinam os filhos”. No podcast, ouvimos a repórter do Estadão Paula Felix sobre os casos na justiça e as preocupações referentes a não imunização desses crianças, e também a Isma de Souza, que escolheu não vacinar mais seus filhos. No episódio, ela apresentou uma série de argumentações sobre o que ela chama de malefícios das vacinas. Em respeito aos ouvintes, vamos confrontar essas afirmações com a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabella Ballalai.

