Brasil à beira do descontrole inflacionário? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O Brasil apresentou o pior dado de inflação dos últimos 5 anos, no mês de novembro. O reflexo do acumulado em 2020 pode ser visto nas prateleiras dos supermercados. Arroz, carnes, legumes, hortaliças, e outros grãos, como a soja, tiveram um aumento expressivo nos preços. O problema é que a inflação pesa no bolso dos mais pobres, que passam a comprometer mais de 20% da sua renda com alimentação, enquanto famílias de classe média conseguem controlar melhor essa despesa. O aumento do preço também está presente nos combustíveis, como o gás em botijão, e também na energia elétrica. Com esse cenário, a retomada do crescimento econômico pode demorar, gerando a combinação explosiva de desemprego + inflação.

Afinal, por que a inflação vem aumentando? Quais os dispositivos podem ser usados para frear a alta dos alimentos? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com o economista da FGV/Ibre, André Braz.

