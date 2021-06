Brasil está à beira de um novo apagão? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O Brasil atravessa um de seus períodos mais críticos de seca. Segundo o Ministério de Minas e Energia, este é o maior período de estiagem dos últimos 91 anos. Com isso, os reservatórios de água das usinas hidrelétricas estão com o nível cada vez mais baixo, o que fará com que o País dependa cada vez mais das termelétricas.

De acordo com o Sistema Nacional de Meteorologia, o déficit de precipitação na bacia do Paraná está provavelmente relacionado à influência de dois fenômenos: La Niña e a Oscilação Antártica. O desmatamento na Amazônia também é apontado como um fator determinante para diminuição da chuva.

Com o custo deste tipo de energia é mais caro, os brasileiros terão que continuar a pagar pela bandeira tarifária vermelha, que tem um valor adicional de R$ 6,24 para cada 100 kWh de energia consumidos.

Mas esse não é o pior cenário, como as termelétricas não tem capacidade de geração de energia para todo o País, o risco de termos um novo apagão, seguido do racionamento de energia, como aconteceu em 2001, é cada vez maior.

No episódio de hoje, vamos abordar os riscos de um apagão no País, e projetar o futuro energético do Brasil, com o geógrafo e mestre em ecologia, Carlos Durigan, e com a repórter do Broadcast, Anne Warth, que acompanha o setor energético brasileiro.

