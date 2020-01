Brasil está preparado em caso de surto de coronavírus? Especialistas opinam no podcast ‘Estadão Notícias’; ouça

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou nesta quinta-feira, 30, emergência de saúde pública de interesse internacional pelo surto do novo coronavírus. Identificado pela primeira vez em dezembro, na China, o vírus já infectou mais de 7,8 mil pessoas, das quais 170 morreram. Já são 18 nações com registros da infecção. Em quatro delas: Alemanha, Japão, Vietnã e Estados Unidos, o vírus contaminou pessoas que não estiveram em território chinês. No Brasil, o Ministério da Saúde trabalha com 9 casos suspeitos em 6 estados do país. Caso algum desses pacientes tenha resultado positivo para a doença, o Brasil decretará o nível mais alto de alerta para contaminação em território nacional. Afinal, o que significa essa nova classificação da OMS? As ações tomadas pelo governo brasileiro são eficazes para evitar a disseminação do coronavírus no Brasil?

Na edição de hoje, os médicos infectologistas Nancy Bellei e Roberto Focaccia falam sobre as ações tomadas até agora e os perigos em relação a este novo coronavírus. Além disso, batemos um papo com a radialista Denise Melo, que vive em Pequim, capital chinesa, e nos conta o seu dia a dia com a ameaça da doença.

