Brasil estreia com vitória na Copa América

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a estreia do Brasil na Copa América, com vitória sobre a Venezuela por 3 a 0, em Brasília. O torneio já registou 20 casos de covid-19 entre atletas e membros das comissões técnicas. A Eurocopa começou com um momento de tensão após o jogador Ericksen, da Dinamarca, sofrer um mal súbito e ter que ser reanimado em campo. O jogador passa bem. E ainda, os resultados do campeonato brasileiro.

O “Estadão Esporte Clube” vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 13h, no Facebook: facebook.com/estadaoesporte.