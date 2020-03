Brasil precisa tomar medidas mais duras contra coronavírus? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O Covid-19 começa a mudar a vida e o hábito das pessoas. Eventos culturais e esportivos são cancelados por todo mundo. O brasileiro não poderá acompanhar a seleção brasileira nas eliminatórias para Copa do Mundo de 2022 e nem seu time na Libertadores, pelo menos nas próximas rodadas. A decisão tomada pela Conmebol segue o que já tem sido feito pelas federações europeias. O Brasil, mesmo com mais de 70 casos confirmados, ainda não tomou medidas mais extremas, como os Estados Unidos que proibiu os voos de mais de 20 países europeias. O coronavírus também se instalou no seio do poder brasileiro. O secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten, atestou para positivo no exame que detecta o Covid-19, e com isso, o presidente Jair Bolsonaro, e toda a comitiva que esteve nos Estados Unidos, tiveram que passar por exames. Com todos esses ingredientes, o pânico começa a se instalar na população brasileira e mundial. Afinal, as medidas tomadas pelo Ministério da Saúde são suficientes para conter o contágio do Covid-19 no Brasil? Por que o medo toma conta das pessoas tão rapidamente?

Participam da edição de hoje, o infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia, Marcos Cyrillo, o psiquiatra Daniel Martins de Barros e os repórteres do Estadão, Jussara Soares e Vera Rosa.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.