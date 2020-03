Brasil terá ‘PIBinho’ até quando? Ouça análises no ‘Estadão Notícias’

O Brasil não decolou! O resultado do PIB, apresentado pelo IBGE, mostra que o país cresceu bem menos do que as projeções e ficou em 1,1% nos números consolidados de 2019. O resultado mostra que diversos setores produtivos tiveram um aumento tímido como, por exemplo, a indústria, que cresceu apenas 0,5%. As expectativas para esse ano também não são das melhores, muito pela influência do coronavírus na economia. Em contrapartida, o presidente Jair Bolsonaro preferiu tratar como piada o resultado do Produto Interno Bruto, tanto que usou o humorista Carioca para responder sobre o tema aos jornalistas que aguardavam no Palácio do Planalto.

Na edição de hoje, vamos debater o fraco desempenho do PIB, os prognósticos para 2020 e os desafios do governo para retomar o crescimento com a repórter de economia do Estadão em Brasília, Adriana Fernandes, e com o economista da Tendências Consultoria, Sílvio Campos Neto.

